Gestohlenes Papst-Brustkreuz: Polizei kann Verdächtigen festnehmen

Das "päpstliche Pektorale" wurde Mitte Juni aus einer in die Wand eingelassenen Ausstellungsvitrine der Stadtkirche St. Oswald entwendet.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, konnten die am Tatort gesicherten Spuren in diversen internationalen Datenbanken einer Person zugeordnet werden.

Es handelt sich hierbei um einen tschechischen Staatsbürger: "Der 53-Jährige trat erstmals ab 1990 in Deutschland und später auch in anderen europäischen Ländern wegen diverser Eigentumsdelikte immer wieder in Erscheinung. Er saß in mehreren europäischen Ländern bereits in Haft."

Daraufhin wurde gezielt nach dem mutmaßlichen Täter gesucht: "Am 18. August kam der 53-Jährige schließlich zu der für seinen Wohnort zuständigen Polizeidienststelle in Zatec und stellte sich den Behörden, nachdem der Fahndungsdruck für ihn zu hoch geworden war."

Er wurde im Anschluss nach Deutschland ausgeliefert und sitzt seitdem in einer Traunsteiner Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.