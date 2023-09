Gesundheitlich angeschlagener Rentner gerät in Gegenverkehr: Totalschaden

Zella-Mehlis - In Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) hat sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Rentner und die junge Frau. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (Symbolfoto) © 123rf/meinzahn

Wie die Polizei am Mittwochmorgen erklärte, hatte ein 70-Jähriger während der Autofahrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

In der Suhler Straße verlor er dann in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr.

Dort krachte er mit dem entgegenkommenden Renault einer 24-Jährigen zusammen. Die junge Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie und der ebenfalls verletzte Rentner wurden anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Deutlich heftiger erwischte es die beiden Fahrzeuge der Verunfallten. An ihnen entstand laut Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden.