Gewaltausbrüche gegen Kind, Frau und Mann: Verdächtiger über Landesgrenze verfolgt

Nürnberg - Die Polizei nahm einen Mann fest, der in Mittelfranken einen 18-Jährigen und ein Kind verletzt haben soll.

Übereinstimmende Beschreibungen brachten die Polizei auf die Spur eines 25-Jährigen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag mitteilte, habe ein zunächst Unbekannter am Dienstagabend einen 18-Jährigen am U-Bahnhof "Sündersbühl" mit einem Messer verletzt und dann die Flucht ergriffen. Der 18-Jährige musste im Krankenhaus versorgt werden.

Am Mittwoch wurde dann ein Junge im Grundschulalter im Bereich des Opernhauses von einem Mann ohne ersichtlichen Grund zu Boden gestoßen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und einen Schock durch die Tat.

Bei den Fällen ergaben sich Übereinstimmungen bei den Personenbeschreibungen des gesuchten Täters, so die Polizei.

In Saarbrücken wurde schließlich ein 25-jähriger Mann am Donnerstag festgenommen, der eine Frau in einem Einkaufszentrum niedergeschlagen hatte. Bei der Sachbearbeitung ergaben sich Hinweise auf die Taten vom Dienstag und Mittwoch, berichten die Ermittler.

Inzwischen habe sich der Verdacht erhärtet, dass der 25-Jährige für die Verletzungen des 18-Jährigen und des Kindes verantwortlich sei.