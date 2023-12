17.12.2023 11:47 Gewaltorgie an Tankstelle: Betrunkene prügelt 18-Jährige krankenhausreif

An einer Tankstelle in Altenburg ist am Sonntagmorgen ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Die Polizei musste anrücken.

Von Christian Rüdiger

Altenburg - An einer Tankstelle in Altenburg ist am Sonntagmorgen ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Die Polizei musste anrücken. Die 18-Jährige ging mit sehr viel Härte gegen ihre Kontrahentin vor. (Symbolfoto) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa Den Angaben nach waren die beiden 18-Jährigen innerhalb einer größeren Personengruppe aneinandergeraten. Hierbei wurde die eine Frau unvermittelt von der anderen jungen Dame angegriffen und mit Schlägen traktiert. Die weiteren Personen, die sich an der Tankstelle in der Münsaer Straße befanden, konnten die Täterin zunächst beruhigen und von einem erneuten Angriff auf ihre Kontrahentin abhalten. Allerdings währte dieser "Frieden" nur kurz, denn nur kurze Zeit später schnappte sich die 18-Jährige eine Glasflasche und schlug ihrem Opfer ins Gesicht. Die Geschädigte musste anschließend mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizeimeldungen Männer wollen Geld abheben: Plötzlich sind sie in der Sparkassen-Filiale gefangen Laut Polizeiangaben stand die junge Angreiferin bei ihrer Prügelattacke unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,99 Promille an. Gegen die 18-jährige Täterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Rest der Anwesenden wurde von den Beamten nach Hause geschickt.

Titelfoto: Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa