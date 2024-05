Mutter (29) und Sohn (6) mit stinkender Flüssigkeit besprüht, dann setzt es auch noch Schläge

Hanau - Zwei Frauen haben in Hanau am gestrigen Donnerstag eine 29 Jahre alte Mutter und ihren sechsjährigen Jungen mehrfach mit einer stinkenden Flüssigkeit besprüht.

Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Außerdem schlug eine der beiden Täterinnen der 29-Jährigen zweimal ins Gesicht.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Freitag, was sich nach derzeitigen Erkenntnissen am Kurt-Schuhmacher-Platz zugetragen hatte.

Hier war die Mutter mit ihrem Sohn zu Fuß unterwegs, als ein mit den zwei Frauen besetzter grauer Volvo langsam an beiden vorbeifuhr. Dann soll die 33 Jahre alte Beifahrerin die Flüssigkeit auf die 29-Jährige und ihren Sohn gesprüht und die Mutter beleidigt haben.

Anschließend wendete die 50-jährige Fahrerin den Volvo, fuhr wieder an der 29-Jährigen vorbei, wobei erneut mit der Flüssigkeit herumgespritzt wurde.

Zuletzt hielt die 50-Jährige am Straßenrand an, stieg aus und verpasste der Mutter unvermittelt die beiden Schläge ins Gesicht. Dadurch fiel die 29-Jährige zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf zu, während die Täterinnen in unbekannter Richtung davonfuhren.