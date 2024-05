Gewürgt und zu Boden gerissen: 39-Jährige rettet sich in fremdes Auto

Glauchau - Nach einer Attacke auf eine 39-jährige Frau in Glauchau (Landkreis Zwickau ) sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei konnte die Tatverdächtige kurz nach dem Angriff ausfindig machen. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Die 39-Jährige war am heutigen Montagmorgen gegen 6 Uhr auf der August-Bebel-Straße unterwegs, als eine andere Frau sie unvermittelt an ihrer Kapuze packte, würgte und zu Boden riss.

Obwohl die Unbekannte nicht abließ, schaffte es das Opfer, sich in einem Auto in Sicherheit zu bringen, dessen Fahrerin die Situation beobachtet und daneben angehalten hatte.

Die beiden Frauen informierten umgehend die Polizei.

Die Beamten konnten kurze Zeit später eine 43-jährige Libanesin feststellen, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde.

Die 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden mussten.