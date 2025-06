Gleich zwei Fälle sexueller Belästigung: Polizei jagt Exhibitionisten in Halle

Halle (Saale) - Gleich zwei Fälle von sexueller Belästigung beschäftigen seit Samstag die Polizei in Halle. Die Ermittler bitten um Hilfe. Gleichzeitig geben sie Tipps, wie sich Betroffene verhalten sollten.

Der Hufeisensee bei Halle. Hier wurde am Samstag eine Frau Opfer einer sexuellen Belästigung. © imago/Steffen Schellhorn

Der erste Fall ereignete sich der Behörde zufolge am Samstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, am südwestlichen Ufer des Hufeisensees.

Dort wurde eine Frau Opfer eines Exhibitionisten, als dieser sich ihr näherte. Der Unbekannte soll sexuell erregt gewesen sein und dazu anzügliche Bemerkungen geäußert haben. Die Frau konnte sich glücklicherweise rechtzeitig entfernen. Der Täter flüchtete daraufhin.

Gegen 1.15 Uhr in der Nacht zum Sonntag traf es dann noch eine 29-Jährige an der Ouluer Straße. Dort hatte sich ihr ein Unbekannter mit heruntergelassener Hose genähert, während dieser an sich herumspielte.

Als die Frau sich von dem Mann entfernte, soll dieser ihr kurzzeitig sogar noch gefolgt sein, bevor er schließlich von ihr abließ.

Laut Polizei hatten sich die Frauen genau richtig verhalten. Die Tipps der Behörde: Verlasst den Ort, wenn Ihr Euch unwohl fühlt und sucht belebte Plätze auf. Informiert Personen in der Nähe oder ruft umgehend Hilfe beziehungsweise die Polizei. Notiert Auffälligkeiten und meldet Verdachtsfälle.