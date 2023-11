War es Mord? Polizei lobt saftige Belohnung für Hinweise zu mysteriösem Todesfall aus

Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz befand sich der einstige Wiesbadener zum Zeitpunkt der Tat - vermutlich am oder nach dem 13. September - in einem deutlich beeinträchtigten gesundheitlichen Zustand.

Der Mann war am 16. September leblos in seiner Wohnung an der Lunitz 21 gefunden worden. Spuren am Körper deuteten auf eine Gewalteinwirkung hin - dies bestätigte auch eine spätere Sektion.

Bis 1990 war der Wiesbadener Rolf Wiedemann laut "Frankfurter Rundschau" IT-Manager des Frankfurter Arbeitsamtes, lernte zwei Görlitzer Hospitantinnen kennen, was ihn schließlich an die Neiße brachte. Lastwagen voller Computertechnik brachte er in den Osten, zog selbst dorthin, kaufte ein Haus an der Lunitz und warb auf einer Messe um Touristen für die Stadt. Dort arbeite er lange Zeit als Immobilienmakler.

Doch spätestens 2019 gab es einen Knick in seinem Leben: In einem Brief an die "Sächsische Zeitung" schildert er eine schwere Erkrankung, fühlte sich von Kollegen finanziell beschädigt und wollte 2023 sein Haus verkaufen. Auch dabei sei er über den Tisch gezogen wurden.

Laut Polizei lebte der Rentner zuletzt sehr zurückgezogen, war deutlich gesundheitlich angeschlagen.