Ätzender Stoff auf Parkplatz gefunden: Gift-Anschlag auf Penny-Markt?

Die Feuerwehr musste den Parkplatz reinigen, die Substanz hätte Menschen verletzen können. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Das Wort "Gift" sei auf den Boden des Parkplatzes in der Rosa-Luxemburg-Straße in Gräfenhainichen geschmiert, dazu eine weiße Substanz verstreut worden, so die Polizei am Freitag.

Als ein Mitarbeiter dies am Morgen gegen 6.55 Uhr bemerkte, schrillten bei ihm wohl alle Alarmglocken - er alarmierte sofort die Beamten.

Der Einkaufsmarkt sei daraufhin geschlossen worden - Kunden befanden sich so früh glücklicherweise noch nicht dort. Es wurde niemand verletzt.

Die hinzugerufene Feuerwehr stellte schließlich fest, dass es sich um eine "stark basische Substanz [handelte], welche bei Berührung oder Einnahme ätzend wirkt und demnach eine allgemeine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt".