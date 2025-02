24.02.2025 13:53 Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt: Zeugen schnappen Täter auf der Flucht

Am Freitagabend erhielt die Landespolizei einen Notruf, weil Jugendliche die Bahnüberführung am Werlitzscher Weg in Großkugel besprühten.

Von Petra Nacht

Am Freitagabend erhielt die Landespolizei einen Notruf, weil Jugendliche die Bahnüberführung am Werlitzscher Weg in Großkugel besprühten. Mit der Unterstützung eines Bundespolizeihubschraubers und zwei Passanten gelang es, die Jugendlichen zu fassen. (Symbolbild) © 123rf/badnews Gegen 21.04 Uhr begaben sich die Einsatzkräfte samt Bundespolizeihubschrauber zu besagter Bahnüberführung. Dank der Helfer aus der Luft, die die Verdächtigen noch beim Sprayen ertappten, konnten die Beamten schnell zum Ort des Geschehens geführt werden. Nachdem die Täter versucht hatten, zu fliehen, gelang es, zwei von ihnen zu stellen. Der Dritte im Bunde wurde schließlich von zwei Passanten zum Stoppen gebracht. Bei der Kontrolle der Jugendlichen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren stellte die Polizei Sprühdosen, Permanentmarker, Stirnlampen und Handschuhe sicher. Die Teenager gestanden schließlich ihre Tat und wurden nach Abschluss der Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Aufgrund der zwei acht Quadratmeter großen Graffiti erhalten sie jeweils eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

