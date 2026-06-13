Granate an Krankenhaus? Spezialeinheit muss anrücken

Speyer - Aufregung in einem Krankenhaus in Speyer! Mitarbeitende hatten der Polizei im Außenbereich des Gebäudes am Freitag einen Gegenstand gemeldet, bei dem es sich möglicherweise um eine Granate handeln könnte.

Die Polizei sperrte das Gebiet am Krankenhaus ab. (Symbolfoto) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde nach einer ersten Begutachtung des Gegenstandes und einer vorsorglichen Absperrung des betroffenen Bereichs der Kampfmittelräumdienst kontaktiert.

Kurz darauf konnte dann aufgeatmet werden: Das Objekt wurde als völlig unbedenklich eingestuft.