Granate an Krankenhaus? Spezialeinheit muss anrücken
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Speyer - Aufregung in einem Krankenhaus in Speyer! Mitarbeitende hatten der Polizei im Außenbereich des Gebäudes am Freitag einen Gegenstand gemeldet, bei dem es sich möglicherweise um eine Granate handeln könnte.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde nach einer ersten Begutachtung des Gegenstandes und einer vorsorglichen Absperrung des betroffenen Bereichs der Kampfmittelräumdienst kontaktiert.
Kurz darauf konnte dann aufgeatmet werden: Das Objekt wurde als völlig unbedenklich eingestuft.
Den Angaben nach handelt es sich entgegen dem ersten Verdacht nicht um eine Handgranate, sondern stattdessen um ein Pendel oder ein Gewicht. Es bestand entsprechend zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa