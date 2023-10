Grausiger Fund auf Baustelle: Arbeiter stoßen auf menschliche Knochen

Düsseldorf - In Düsseldorf haben Bauarbeiter einen gruseligen Fund macht: Bei Probebohrungen in einem Haus stießen sie auf menschliche Überreste!

Die menschlichen Überreste waren bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Unterbilk entdeckt worden. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Ausgerechnet am 31. Oktober - also an Halloween - berichtete die Düsseldorfer Polizei von dem Knochenfund in einem Haus an der Wasserstraße im Stadtteil Unterbilk.

Demnach hatten die Arbeiter im Rahmen von Erdarbeiten etwa einen Meter unterhalb der Bodenplatte des Fundaments mehrere Knochen entdeckt.

Am Montag (30. Oktober) wurde dann auch die Kriminalpolizei hinzugezogen und rückte daraufhin mit einer Polizeiärztin zum Ort des Geschehens aus. Dort wurde festgestellt, dass es sich tatsächlich um menschliche Knochen handeln müsse.

Hinweise auf ein Verbrechen liegen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht vor, wie ein Polizeisprecher erklärte. Denn erste Nachforschungen der Beamten lieferten bereits eine mutmaßliche Erklärung für den Knochenfund!

So wurde ermittelt, dass das Haus auf einem ehemaligen Soldatenfriedhof aus dem 17. Jahrhundert erbaut worden ist. "Bereits im Jahr 2016 wurde bei Arbeiten an einem Nachbargrundstück ein ähnlicher Fund gemacht", erklärte der Sprecher.