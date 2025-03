Grausiger Fund im Wald: Schafsköpfe und Innereien liegen am Wegesrand

Memmingen - In einem Wald in Schwaben wurden illegal entsorgte Tierkadaver entdeckt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Polizei bittet nach dem Fund um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, fand eine Spaziergängerin am Montag Innereien und fünf Schafsköpfe wenige Meter von einem Fußweg entfernt in einem Wald bei Kotzenbrühl nahe Memmingen.

"Da die Tierreste noch nicht von Wildtieren verschleppt worden waren, wird davon ausgegangen, dass diese frühestens am Sonntagabend dort abgelegt wurden", so die Polizei.

Der städtische Bauhof kümmerte sich um die fachgerechte Entsorgung der Kadaver.

Die illegale Entsorgung von Tierkadavern stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird im Regelfall mit einem Bußgeld geahndet.