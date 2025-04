13.04.2025 15:08 Grillparty im Vogtland eskaliert: Suff-Mann attackiert Gäste

Ein Mann griff am Samstagabend Gäste einer Grillparty in Adorf/Vogtland an.

Von Julian Winkler

Adorf/Vogtland - Im Vogtland eskalierte am Samstagabend eine Grillparty! Es sollte eine schöne Grillparty in Adorf (Vogtland) werden, doch ein Mann (50) ruinierte die Stimmung: Er griff mehrere Gäste an. © 123RF/halfpoint Laut Polizei geriet ein Deutscher (50) gegen 22 Uhr in Adorf mit mehreren Grillparty-Teilnehmern in Streit. Dabei bedrohte er mehrere Personen. "Im Anschluss griff er eine 37-Jährige und einen 24-Jährigen an und verletzte eine 31-Jährige, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste", so ein Polizeisprecher. Schnell rückte die Polizei an. Der Aggro-Mann hatte zwei Promille im Blut, wurde in Gewahrsam genommen. Zudem wurde seine Wohnung durchsucht. Dort fanden die Einsatzkräfte Schreckschusswaffen und eine Machete.



Der 50-Jährige hat nun mehrere Anzeigen am Hals.

