Groß angelegte Kontrollen der "NeBeDeAgPol": Acht Personen festgenommen

Aachen/Heinsberg - Deutsche, niederländische und belgische Einsatzkräfte haben im Dreiländereck Fahrzeugkontrollen durchgeführt.

Im Dreiländereck hat die "NeBeDeAgPol" zahlreiche Fahrzeugkontrollen durchgeführt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt wurden am Montag 1193 Fahrzeuge kontrolliert, wie die Polizei Heinsberg mitteilte. Ein Schwerpunkt lag demnach auf Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr sowie auf Kriminalitätsbekämpfung.

Einen direkten Zusammenhang zu den aktuellen Grenzkontrollen der Bundespolizei gebe es nicht. 400 Einsatzkräfte verschiedener Behörden waren beteiligt.

Die Polizei stellte 79 Strafanzeigen. Acht Menschen wurden festgenommen, darunter eine mit einem europäischen Haftbefehl gesuchte Person.

Zwölf Personen hatten keine gültige Fahrerlaubnis. Insgesamt wurden 435 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht.