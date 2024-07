Großeinsatz im Vogtland: BKA stürmt Mehrfamilienhaus

Plauen - Am Donnerstagmorgen um 5 Uhr rückten zahlreiche vermummte Polizisten des Bundes- und Landeskriminalamtes (BKA, LKA) in der Schumannstraße an und stürmten ein Wohnhaus. Der Anti-Terror-Einsatz in Plauen ( Vogtland ) stand im Zusammenhang mit einer umfangreichen Aktion der Bundesanwaltschaft.

Die Einsatzkräfte durchsuchten mehrere Wohnungen. © NEWS5 / Stephan Fricke

Es ging um die islamistische Terrorvereinigung Islamischer Staat. Spezialkräfte nahmen am Morgen zwei mögliche russische Helfer in und bei Hamburg fest. Sie sollen in Deutschland Geld für den IS gesammelt haben.



Weitere Durchsuchungen gab es in Berlin, Schleswig-Holstein und eben in Plauen. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf TAG24-Nachfrage: "Die Durchsuchungsmaßnahme in Plauen richtete sich nicht gegen einen Beschuldigten, sondern einen Nichttatverdächtigen, einen Zeugen."

Für eine Zeugenbefragung gingen die vermummten Beamten recht rabiat vor. Sie stürmten nach Aussagen von Beobachtern das Mehrfamilienhaus in der Schumannstraße. Zu hören war Geschrei und lautes Knallen - offenbar traten die Polizisten eine Wohnungstür ein.