23.05.2025 09:51 Große Aufregung in Riedenburg: Schule wird von Polizeikräften durchsucht

Aufregung am Freitagmorgen: Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften durchsucht die Polizei in Bayern eine Schule in Riedenburg im Landkreis Kelheim.

Von Jan Höfling

Alles in Kürze Polizei durchsucht Schule in Riedenburg

Droh-Mail löste Großeinsatz aus

Keine verdächtigen Gegenstände gefunden

Akute Gefahr wird nicht vermutet

Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa Der Hintergrund der Aktion ist den Angaben zufolge eine um kurz nach 7 Uhr eingegangene Droh-Mail. Laut einem Polizeisprecher konnten bislang keine verdächtigen Gegenstände ausgemacht werden. Die Beamten gehen dementsprechend momentan von keiner akuten Gefahr im Schulgebäude aus. In den vergangenen Wochen sei es demnach immer wieder zu recht ähnlichen Vorfällen gekommen. Trotz der ersten Entwarnung nehme man die Sache sehr ernst, führte der Sprecher weiter aus. Der Einsatz dauert derzeit weiter an.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa