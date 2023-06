22.06.2023 14:58 Große Schildkröten in Schleuse lösen Polizeieinsatz aus

In der Schleuse in Lehnitz (Brandenburg) ist die Wasserschutzpolizei am Mittwochvormittag auf mehrere ungewöhnlich große Schildkröten gestoßen.

Von Mia Goldstein

Oranienburg - In der Schleuse in Lehnitz (Brandenburg) ist die Wasserschutzpolizei am Mittwochvormittag auf mehrere ungewöhnlich große Schildkröten gestoßen. Mehrere Gelbwangen-Schmuckschildkröten wurden in Lehnitz gesichtet. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa Nach Angaben der Polizei handelte es sich offenbar nicht um einheimische Schildkröten, sodass Kontakt zum Landkreis Oberhavel aufgenommen wurde. Ein Mitarbeiter der Naturschutzbehörde konnte eines der Tiere eingefangen. Es handelte sich dabei um eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte. Diese Art gilt seit 2016 europaweit als invasiv, weshalb die Vermehrung, Zucht und Haltung verboten ist. Die untere Naturschutzbehörde kümmerte sich um das Tier und brachte es zu einer vom Land betriebenen Auffangstation im Spreewald.

Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz auf.

Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa