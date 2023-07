11.07.2023 12:45 1.853 Großeinsatz an Schule: Offenbar mehr als 40 Verletzte

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Großeinsatz an der Friedrich-August-Genth-Schule in Wächtersbach (Hessen). Dort soll Reizgas versprüht worden sein.

Von Angelo Cali

Wächtersbach - Großalarm am Dienstag an einer Schule im Südosten Hessens! Nach einer vermeintlichen Reizgas-Attacke wurden mehrere Dutzend Menschen mitunter schwer verletzt. Ein Großaufgebot von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr war im Einsatz, während die Aufarbeitung der Geschehnisse läuft. Die Friedrich-August-Genth-Schule wurde umgehend geräumt. © 5VISION.NEWS Dem Bericht des südosthessischen Polizeipräsidiums vom Dienstagvormittag zufolge sei gegen 8.30 Uhr am Morgen eine Meldung bei der zuständigen Rettungsleitstelle eingegangen. Demnach wurde mitgeteilt, dass gleich mehrere Schülerinnen und Schüler der Friedrich-August-Genth-Schule in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) über teils schwere Atembeschwerden klagten. Schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die umgehende Räumung der gesamten Schulgebäude angeordnet. Vor Ort konnten sich die Retter schließlich davon vergewissern, dass es nicht, wie ursprünglich angenommen, zu einem Austritt von Gas aus einer der Leitungen gekommen war. Polizeimeldungen Huch: Was transportiert dieser Wagen denn auf dem Dach über die Autobahn? Vielmehr ist zum jetzigen Standpunkt der Ermittlungen davon auszugehen, dass es zu einer bewussten Reizgas-Attacke in einem der öffentlich zugänglichen Räume gekommen war und sich das Gas von dort aus weiter verbreitete. Das Bild vor Ort gestaltete sich für die Einsatzkräfte als wahrhaft besorgniserregend. So wurden ersten Schätzungen zufolge mindestens 25 Schüler und Lehrer verletzt. Inoffiziellen Angaben zufolge soll es sich sogar um mehr als 40 handeln. Von ihnen sollen vier sogar schwer verletzt worden sein. Aufgrund der zunächst noch unübersichtlichen Lage kamen auch zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Reizgas-Attacke auf Schule? Einsatzkräfte werden von Rettungshubschraubern unterstützt Ersten unbestätigten Informationen zufolge gab es über 40 Verletzte. © 5VISION.NEWS Derzeit läuft der Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Sanitätern noch auf Hochtouren, weshalb es rund um die Schule zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen kann. Die Suche nach dem mutmaßlichen Urheber der vermeintlichen Reizgas-Attacke läuft derzeit ebenfalls auf Hochtouren.

Titelfoto: 5VISION.NEWS