22.01.2024 10:41 Großeinsatz bei Pforzheim: Mann (65) attackiert Polizisten mit Axt!

Am Sonntag kam es in Mühlacker bei Pforzheim zu einem Großeinsatz der Polizei. Auch das SEK rückte an.

Von Johanna Baumann

Mühlacker - Am Sonntag kam es in Mühlacker bei Pforzheim zu einem Großeinsatz der Polizei. Auch das SEK rückte an. Die Polizei sowie Rettungsdienst waren im Großaufgebot vor Ort. © Markus Rott / EinsatzReport24 Ein 65 Jahre alter Mann soll gegen 10.45 Uhr ein gerichtliches Betretungsverbot missachtet haben und in ein Wohnhaus eingedrungen sein. Als die Polizei ankam, griff er diese mit einer Axt an, wobei zwei Beamte leicht verletzt wurden. Dann flüchtete er in ein Zimmer und blockierte die Tür. Das SEK überwältigte den Mann schließlich und nahm ihn fest. Laut Polizeiangaben wurde der 65-Jährige in eine psychiatrische Klinik verbracht. Dem SEK gelang es, zu dem Mann vorzudringen. © Markus Rott / EinsatzReport24 Wegen gefährlicher Körperverletzung und des illegalen Eindringens in das Wohnhaus muss sich der 65-Jährige nun verantworten.

