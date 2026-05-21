Großeinsatz der Polizei: 25-Jähriger rennt mit Schusswaffe durch Wohngebiet

Bruchsal-Untergrombach - Ein Mann mit einer angeblichen Schusswaffe hat am Mittwochabend in Untergrombach einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Die Polizei nahm den Mann zunächst fest. Er war in einer psychischen Ausnahmesituation. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 21.40 Uhr riefen mehrere Anwohner die Polizei, da ein Mann mit einer Langwaffe durch die Straßen in Untergrombach lief, teilen die Beamten mit. Die Anwohner nahmen zudem Knallgeräusche wahr.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. In der Dresdner Straße forderten die Beamten ihn auf, die Waffe niederzulegen, und nahmen ihn fest.

Bei der Langwaffe handelte es sich um ein Luftdruckgewehr. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten ein Beil, mehrere Messer, Brandbeschleuniger und Kabelbinder.

Der 25-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde in eine Psychiatrie gebracht.