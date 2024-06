Großeinsatz! Mann ruft SEK auf den Plan, Polizei räumt Gebäude

Benediktbeuern - Großeinsatz für die Spezialeinsatzkräfte der Polizei : Ein Mann hat im bayerischen Benediktbeuern die Beamten auf den Plan gerufen. Auslöser war eine psychische Ausnahmesituation, in der sich der 34-Jährige befand.

In Benediktbeuern musste das SEK anrücken. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am frühen Montagabend mitteilte, war es gegen 13 Uhr am Mittag zu der SEK-Alarmierung gekommen.

Zuvor war der Polizeistation Kochel am See eine "Bedrohungslage in Benediktbeuern" gemeldet worden, bei der demnach zunächst konkrete Anhaltspunkte vorgelegen hätten, dass von dem gemeldeten Mann eine Fremd- beziehungsweise womöglich Eigengefährdung ausgehen könnte.

Die Folge: Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen wurden zum Einsatzort beordert und Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern sowie auch der Verhandlungsgruppe angefordert.

Zum Schutz der unmittelbaren Nachbarschaft wurden den Angaben zufolge außerdem umliegende Gebäude geräumt.

Letztlich ging der Zwischenfall glimpflich aus, die SEK-Beamten konnten den Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen.