16.10.2023 12:54 Großeinsatz in NRW-Muckibude: Anrufer melden Explosion und Rauchentwicklung

Von Frederick Rook

Wesseling - Am späten Sonntagabend (15. Oktober) kam es in einem Fitnessstudio am Westring in Wesseling (bei Köln) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter im Einsatz, um von außen in das Gebäude zu gelangen. © Daniel Leberich Mehrere Anwohner hatten gegen 23.30 Uhr über die Notrufnummer explosionsartige Geräusche sowie eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte tatsächlich ein Feuer im ersten Obergeschoss des Gebäudes lokalisiert werden. Die Feuerwehr leitete umgehend die Evakuierung der umliegenden Wohnungen ein. Auch eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht, um von außen in das Gebäude zu gelangen. Polizeimeldungen Bestatter soll Verstorbenen abholen, doch dessen Sexpuppe erregt besonderes Interesse Aufgrund des Stichworts "Explosion" wurden vorsorglich noch weitere Kameraden aus dem Rhein-Erft-Kreis an die Einsatzstelle beordert. Vor Ort konnte jedoch keine Detonation festgestellt werden. Verletzt wurde niemand. Der Westring war bis 1.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen für die Löscharbeiten gesperrt. Die Feuerwehr Wesseling war mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Noch ist unklar, wie es zu dem Brand in dem Fitnessstudio am Westring in Wesseling kommen konnte. © 7aktuell.de/Alexander Franz Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de/Alexander Franz