14.06.2025 14:32 Hintergründe noch unklar: Nächtliche Schüsse auf ein Wohnhaus in Wuppertal

In der Weststraße in Wuppertal-Elberfeld wurde am Samstag mehrfach auf ein Mehrfamilienhaus geschossen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Von Jonas Reihl

Wuppertal - In Wuppertal-Elberfeld wurde am frühen Samstagmorgen offenbar mehrfach auf ein Mehrfamilienhaus geschossen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Alles in Kürze Schüsse auf Wohnhaus in Wuppertal-Elberfeld

Mehrfamilienhaus auf Weststraße betroffen

Einschusslöcher und Patronenhülsen gefunden

Keine Verletzten bei dem Vorfall

Genauere Hintergründe dazu seien aktuell allerdings noch nicht bekannt, berichtet die Sicherheitsbehörde am Samstagmittag. Demnach seien die Beamten gegen 3.15 Uhr zu dem Gebäude auf der Weststraße gerufen worden, nachdem mehrere Anwohnerinnen und Anwohner laute Knallgeräusche gehört hatten. Vor Ort angekommen stellten die Einsatzkräfte gleich mehrere Einschusslöcher fest, unter anderem in einem Fenster. Darüber hinaus konnten Patronenhülsen sichergestellt werden, heißt es weiter. Personen wurden bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt. Weitere Informationen will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mitteilen.

Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Matthi Rosenkranz