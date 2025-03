Großeinsatz in Quedlinburg: Polizei gibt Entwarnung

Quedlinburg - Mögliche Gefahr im Harz ? Die Polizei ließ am Mittwochmorgen die Quedlinburger Innenstadt abriegeln. Inzwischen gibt es Entwarnung.

In der Quedlinburger Innenstadt findet am Morgen ein Großeinsatz der Polizei statt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

In den Morgenstunden kam es in der Bahnhofstraße in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) zu einem Großeinsatz der Polizei.

Wie ein Sprecher mitteilte, wurde ein verdächtiger Gegenstand in einer dortigen Bankfiliale entdeckt. Inzwischen gab es Entwarnung - es handelte sich dabei lediglich um eine Sporttasche mit ungefährlichem Inhalt, so das Polizeirevier Harz.

Die Polizisten sicherten den Innenstadt-Bereich ab und hatten auch Spezialkräfte zur Unterstützung angefordert.

Der betroffene Bereich und die umliegenden Gebäude waren geräumt worden. Auch eine Warnung an die Anwohner ging raus.