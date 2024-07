03.07.2024 11:40 6.012 Frau in Baden-Württemberg getötet? Mutmaßlicher Täter gefasst

In Baden-Württemberg ist die Polizei am Dienstagvormittag bei einer Großfahndung im Einsatz. In Weingarten soll eine Frau getötet worden sein.

Weingarten - Im baden-württembergischen Weingarten war die Polizei am heutigen Vormittag im Großeinsatz. Laut ersten Informationen soll eine Frau umgebracht worden sein, der mutmaßliche Täter (25) wurde mittlerweile festgenommen. In Weingarten (Baden) war die Polizei seit den frühen Morgenstunden im Großeinsatz. © EinsatzReport24 Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer Mitteilung berichtet, geschah das mutmaßliche Tötungsdelikt in der 10.000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Karlsruhe. Demnach wurde eine Frau von den Einsatzkräften in der Nacht zum Dienstag tot in einer Wohnung in der Karlstraße gefunden, nachdem die Polizei gegen 0.40 Uhr verständigt worden war. Anschließend fahndeten die Ermittler über Stunden nach dem möglichen Täter, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dafür wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, um die flüchtende Person zu finden. Polizeimeldungen Amok-Alarm löst großen Polizeieinsatz an Schulzentrum aus Nach Angaben des SWR warnte die Polizei Autofahrer auch davor, im Raum Weingarten Anhalter mitzunehmen. Am Vormittag konnte die Polizei nach intensiver Suche einen Verdächtigen (25) vorläufig festnehmen. Laut ersten Informationen kam es in der Karlstraße zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt. In einer Wohnung wurde eine tote Frau entdeckt. © EinsatzReport24 Opfer und Täter sollen sich gekannt haben Nach ersten Feststellungen vermutet die Kriminalpolizei, dass sich Opfer und der Verdächtige, der aus Montenegro stammt, persönlich gekannt haben. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Erstmeldung von 10.24 Uhr, aktualisiert um 11.40 Uhr.

