Großeinsatz nach Messerangriff: Mann in Hof festgenommen und in Klinik gebracht

Hof - In der Donnerstagnacht alarmierte ein Zeuge die Polizeikräfte , nachdem es in der Landwehrstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Dabei habe laut den Beamten auch ein Messer eine Rolle gespielt.

Vorausgegangen sei ein Streit zwischen ihm und einen 36-Jährigen, der sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte in dem Mehrfamilienhaus befand, in dem es offenbar zu der Auseinandersetzung kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein 28-Jähriger bei dem Vorfall "oberflächliche Verletzungen im Gesicht sowie eine Verletzung an der Hand", wie die Ordnungshüter am Freitagmorgen mitteilten.

Auch konnten die Beamten noch nicht mitteilen, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen und was der Auslöser für den Streit war: "Wir sind gerade dabei, genau diese Fragen zu klären, stehen aber noch am Anfang der Ermittlungen", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber TAG24.

Laut Polizeimeldung "ergaben sich beim 36-Jährigen Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand". Er wurde nach der Anzeigenaufnahme in eine entsprechende Klinik gebracht.

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.