28.01.2025 15:13 Großer Polizeieinsatz an Schule in Baden-Württemberg!

Von Johanna Baumann

Wiesloch - An einem Gymnasium in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) kam es am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei! An einer Schule in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis waren zahlreiche Polizisten im Einsatz. © René Priebe / PR-Video Gegen 13.50 Uhr ging ein Alarm von der Schule in der Gymnasiumstraße aus. Die Hintergründe sind unklar. Jedoch wird aktuell von einem technischen Defekt ausgegangen. Laut Polizeiangaben besteht keine Gefahr für die Schüler und Schülerinnen sowie die Bevölkerung. Schwer bewaffnete Polizisten befanden sich am Nachmittag vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 14.30 Uhr beendet werden. Die Polizei Wiesloch hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

