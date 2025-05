Gruppen geraten aneinander: Mehrere Männer durch Messerstiche verletzt

Aalen – Bei einer Auseinandersetzung in der Aalener Innenstadt (Ostalbkreis) sind drei Männer durch Messerstiche verletzt worden, einer davon schwer.

Alles in Kürze

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Ein weiterer beteiligter Mann wurde leicht am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte.

In der Nacht gerieten den Angaben nach zwei Gruppen in der Nähe einer Bar an der Gmünder Straße aneinander.

An der Auseinandersetzung seien etwa zehn Menschen im Alter von 30 bis 40 Jahren beteiligt gewesen. Die Polizei war laut eigenen Angaben mit etwa zehn Streifenwagen vor Ort und nahm mehrere Beteiligte vorläufig fest.