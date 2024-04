Grusel-Moment auf der A36: Polizei entdeckt Geisterfahrer

Ilberstedt - Auf der A36 bei Ilberstedt ( Landkreis Salzlandkreis ) kam es in der heutigen Nacht zu einer gruseligen Begegnung für die Polizei. Ein Autofahrer fuhr kilometerweit auf der falschen Autobahnseite.

Der Autofahrer konnte selbst nicht erklären, weshalb er in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren ist. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Als gegen 2 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Streifenbesatzung der Polizei auf der Autobahn in Richtung Bernburg unterwegs war, konnten die Beamten zunächst nicht glauben, was sie sahen.

Auf Höhe der Anschlussstelle Ilberstedt kam ihnen ein Kleintransporter Mercedes Sprinter entgegen.

Glücklicherweise fuhr zu diesem Zeitpunkt niemand auf der linken Fahrspur, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Die Beamten handelten schnell und drehten am Kreuz Bernburg um. Auf der richtigen Fahrbahn in Richtung Niedersachsen versuchten sie den Falschfahrer wieder einzuholen.

Kurz vor der Anschlussstelle Güsten konnten sie ihn wiederentdecken, und machten mit Blaulicht auf sich aufmerksam.

Der Autofahrer bemerkte seinen Fehler und wendete den Transporter in die vorgeschriebene Fahrtrichtung.