Hängebauchschweine im Wald ausgesetzt: Wer hat etwas gesehen?

Böblingen - Zwei Hängebauchschweine sind von Unbekannten in einem Wald in Böblingen ausgesetzt worden.

Hängebauchschweine benötigen genügend Freiräume. (Archivbild) © Uwe Zucchi/dpa

Ein aufmerksamer Passant informierte am vergangenen Freitagmittag gegen 13 Uhr die Polizei darüber, dass in Böblingen im Wald an der Römerstraße im Bereich des Blockstellenwegs offenbar zwei Schweine ausgesetzt wurden.

Eine Besatzung des zuständigen Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt aus Böblingen überprüfte die Meldung und stellte fest, dem tatsächlich so war.

Die beiden zutraulichen Tiere hielten sich bei einer abgestellten Transportbox auf, in der Nähe wurde Futter abgestellt.

Nach Hinzuziehung des Veterinäramts des Landratsamts Böblingen wurden die Hängebauchschweine in ein Tierheim transportiert. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Herkunft oder zur Aussetzung der Tiere machen können.