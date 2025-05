09.05.2025 11:24 1.069 Polizei-Einsatz in der Eifel: Dreijähriges Mädchen und Mann (48) tot

In der Eifel-Gemeinde Urmersbach in Rheinland-Pfalz kam es am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz: Ein kleines Mädchen und ein Mann sind tot!

Von Florian Gürtler

Koblenz/Urmersbach - Ein kleines Mädchen (3) und ein 48-jähriger Mann sind tot, die Hintergründe geben der Polizei Rätsel auf. Die Tragödie ereignete sich am Donnerstagabend in der Eifel-Gemeinde Urmersbach in Rheinland-Pfalz. Die Ermittlungen zu dem rätselhaften Vorfall in Urmersbach in der Eifel dauern an - die Polizei bittet die Bevölkerung, keine Spekulationen anzustellen! (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa "Die näheren Umstände und der Geschehensablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminaldirektion Koblenz und der Staatsanwaltschaft Koblenz", ergänzte ein Polizeisprecher am Freitag. Aktuell gehen die Ermittler demnach davon aus, dass der 48-Jährige Suizid beging, nachdem es zu den tödlichen Verletzungen der Dreijährigen gekommen war. Der Mann und das Mädchen seien nicht miteinander verwandt. "Bisher ist aber noch unklar, wie es zu den Verletzungen des Kindes gekommen ist", ergänzte der Sprecher. Polizeimeldungen 18 Post-Autos mit Carl-Zeiss-Jena-Graffiti verunstaltet Ein Unglücksfall sei nicht auszuschließen. Die Polizei appelliere daher an die Öffentlichkeit, nicht über die Hintergründe zu spekulieren! Polizei und Rettungshubschrauber in Urmersbach in der Eifel Zahlreiche Polizei-Kräfte rückten am Donnerstagabend in die Eifel-Gemeinde Urmersbach aus. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa An beiden Leichnamen soll schon bald eine Obduktion durchgeführt werden, um nähere Informationen zu erlangen. Weitere Personen seien an dem Vorfall nicht beteiligt gewesen. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe nicht bestanden. Am späten Donnerstagabend hatte die Polizei zunächst berichtet, dass in Urmersbach zwei Personen "schwerst verletzt" worden seien. Neben zahlreichen Polizeikräften kamen auch zwei Rettungshubschrauber in der Eifel-Gemeinde zum Einsatz. Polizeimeldungen 14-Jähriger fährt Fluchtwagen: Polizei fasst Ladendieb - und ungewöhnlichen Komplizen Für den 48-Jährigen und für das dreijährige Mädchen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ob sie bereits vor Ort ihren Verletzungen erlagen oder erst später in den Kliniken, in die sie gebracht wurden, ist unklar. Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über Suizide zu berichten. Der Polizeieinsatz im rheinland-pfälzischen Urmersbach erregte jedoch große Aufmerksamkeit, weshalb wir uns dazu entschieden haben, einen Artikel dazu anzulegen. Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123. Erstmeldung vom 9. Mai, 6.34 Uhr, aktualisiert um 11.24 Uhr.

Titelfoto: Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa