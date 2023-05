19.05.2023 13:12 Polizei findet herrenloses Paket und riegelt Hauptbahnhof ab, dann überrascht sie der Besitzer

Großeinsatz am Hauptbahnhof Halle: Ein Schuhkarton hat die Polizei am Donnerstagmorgen gehörig in Aufruhr versetzt – der Inhalt überraschte sie dann aber doch.

Von Juliane Bonkowski

Halle (Saale) - Großeinsatz am Hallenser Hauptbahnhof: Ein Schuhkarton hat die Polizei am Donnerstagmorgen gehörig in Aufruhr versetzt – der Inhalt überraschte sie dann aber doch. Die Polizei befand sich am frühen Donnerstagmorgen im Hauptbahnhof Halle im Einsatz und musste diesen sogar räumen lassen. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa Um 2 Uhr am frühen Morgen habe eine Streife die ungewöhnliche Entdeckung in der Bahnhofshalle gemacht: Neben einem Fahrstuhl habe demnach eine offensichtlich herrenlose, große Einkaufstasche gestanden, so die Bundespolizei Magdeburg. Noch mysteriöser erschien dann aber deren Inhalt: Es befand sich ein Schuhkarton darin, der offenbar vollständig mit schwarzem Panzertape zugeklebt war. Nur durch ein Loch im Paket haben die Beamten einen länglichen Gegenstand im Innern erkennen können. Da eine Gefährdungslage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Haupthalle des Bahnhofs geräumt. Polizeimeldungen Missbrauch von mehreren Jungen: Jugendtrainer in Untersuchungshaft! "Während dieser polizeilichen Maßnahme kam ein 28-jähriger Vietnamese auf die Bundespolizisten zu und gab an, dass es sich bei der Tasche und dessen Inhalt um sein Eigentum handelt", hieß es weiter. Er war es schließlich auch, der das Päckchen in Anwesenheit der Beamten öffnete. Die staunten nicht schlecht, denn darin befanden sich mehrere große Bambusstücke. Der junge Mann habe daraufhin erklärt, eine Ausbildung zum Koch zu absolvieren und die Pflanzen dafür zu benötigen. Dieses Paket war der Grund für die Maßnahme, die am Ende gar nicht nötig gewesen wäre... © Bundespolizeiinspektion Magdeburg Das vergessene Paket kommt ihn nun teuer zu stehen, denn den Einsatz muss der Koch in spe bezahlen. Wie hoch die Summe sein wird, verriet die Polizei nicht. Stattdessen appelliert die Behörde an alle Fahrgäste, das eigene Gepäck immer bei sich zu führen, um Situationen wie diese zu vermeiden.

