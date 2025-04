Teenager rastet in Straßenbahn aus und schlägt mit Besenstiel um sich

Halle (Saale) - Ein Jugendlicher hat in einer Straßenbahn in Halle Angst und Schrecken verbreitet.

Der 16-Jährige bedrohte erst Menschen in einer Tram, später auch außerhalb. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 16-Jährige mit weiteren Personen am Freitagnachmittag in einer Tram unterwegs.

Er habe sich bedrohlich verhalten und mit einem Besenstiel mehrfach gegen die Scheiben der Bahn geschlagen, weshalb mehrere Passagiere ihn zum Aufhören aufgefordert haben sollen.

An einer Haltestelle nahe der Geiststraße sei die Gruppe gegen 17.50 Uhr zwar ausgestiegen, doch der Teenager hatte offenbar immer noch nicht genug.

Er schlug gegen den Außenspiegel der Straßenbahn und beschädigte ihn. "Mit einer zerbrochenen Flasche bedrohte er zudem einen Mann", so ein Sprecher.