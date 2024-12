09.12.2024 12:36 730 Hat ein Weihnachtsmann den Wartburg geklaut?

Am Montag ist ein weißer Wartburg 353 aus einer Tiefgarage am Kornmarkt in Zwickau geklaut worden. Der Fahrer soll eine Weihnachtsmütze getragen haben.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Wurde in Zwickau ein Wartburg von einem Weihnachtsmann gestohlen? Die Polizei fahndet nun nach dem gestohlenen Wartburg. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Am heutigen Montagmorgen, gegen 7 Uhr, ist ein weißer Wartburg 353 aus einer Tiefgarage am Kornmarkt geklaut worden. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 20.000 Euro und trägt das amtliche Kennzeichen Z WA 83. An Fahrer- und Beifahrer befindet sich laut Polizei die Startnummer "83" einer Oldtimer-Rallye. Gegen 9 Uhr meldete sich der Eigentümer und gab das Auto bei der Polizei als gestohlen. Ein Zeuge sah den Wartburg gegen 7 Uhr aus dem Parkhaus fahren. Hinter dem Steuer soll eine Person mit auffälliger Weihnachtsmannmütze gesessen haben. Nach dem Wagen wird nun gefahndet. Wem ist ein solches Fahrzeug aufgefallen? Bitte meldet Euch umgehend bei der Polizei in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102.

