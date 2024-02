Hausbewohner entdeckt Einbrecher-Duo im Treppenhaus, wenig später klicken die Handschellen

Düsseldorf - Am gestrigen Dienstag hat die Polizei im Düsseldorfer Stadtteil Düsseltal nach einem blitzschnellen Zeugenhinweis ein Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt.

Innerhalb weniger Minuten waren die Beamten vor Ort und nahmen die beiden Einbrecher fest. (Symbolbild) © Polizei Mettmann

Demnach wurde ein Bewohner im Treppenhaus auf den verdächtigen 34-Jährigen sowie seine 29-jährige Begleiterin aufmerksam, als die sich an einer Wohnungstür zu schaffen gemacht hatten.

Handlungsschnell kontaktierte der Mann die Polizei und schilderte ihnen den Vorfall. Statt sich allerdings in der Zwischenzeit aus dem Staub zu machen, trafen die Beamten die zwei Einbrecher noch an Ort und Stelle an.

Dort fanden sie unter anderem einen Rucksack samt diverser Einbruchswerkzeuge. Die Tatverdächtigen ließen sich daraufhin widerstandslos festnehmen.

Beide besitzen den Angaben zufolge keine Meldeadresse in Deutschland und sind in den vergangenen Jahren mehrfach wegen zahlreicher Einbrüche in den Fokus der Polizei gerückt.