Heftige Explosion: 28-Jähriger schwer verletzt, Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Wuppertal - Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am späten Mittwochabend. In Wuppertal-Oberbarmen ist es zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Es wurde eine Person schwer verletzt.

In Wuppertal-Oberbarmen ist es am Mittwochabend zu einer schweren Explosion gekommen. © Christoph Petersen

Nach Angaben der Beamten, gingen gegen 23.45 Uhr mehrere Anrufe in der Leitstelle ein, dass es zu einer Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schwarzbach gekommen sei. Die ersten Kräfte, die am Einsatzort eintrafen, konnten dies bestätigten.

Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge war eine Propangasflasche im Erdgeschoss hochgegangen, wie ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse Agentur mitteilte.

Bei der heftigen Explosion wurde eine Person schwer verletzt. Dabei soll es sich um einen 28-jährigen Mann handeln, der zunächst durch die Rettungskräfte versorgt und anschließend in eine Fachklinik gebracht wurde.

Der Mann habe bereits auf der Straße gestanden, als die ersten Einsatzkräfte am Ort eintrafen. Zuvor war man von drei Verletzten ausgegangen, doch ein Notarzt konnte bei den beiden anderen Personen keine Verletzungen feststellen.