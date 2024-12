Polizeieinsatz in Aue: Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung

Aue - Heftige Auseinandersetzung in Aue ( Erzgebirge ) am Donnerstagabend! Zwei Gruppen zofften sich, dann flogen die Fäuste. Drei Männer wurden dabei verletzt, einer davon schwer.

In Aue gingen zwei Gruppen aufeinander los. Die Polizei musste einschreiten. © Niko Mutschmann

Das Ganze geschah gegen 19 Uhr in der Schneeberger Straße/Poststraße. Laut Polizei war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen.

Zunächst soll ein Mann (36) in der Poststraße von einer Gruppe bedroht worden sein. "In der Folge kam es in der Schneeberger Straße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten", so ein Polizeisprecher.

Dabei wurden der 36-Jährige und ein Jugendlicher (16) leicht verletzt. Ein 15-Jähriger der anderen Gruppe erlitt schwere Verletzungen. "Rettungskräfte brachten die drei syrischen Staatsangehörigen in ein Krankenhaus", heißt es von der Polizei.

Zudem konnten die Beamten drei weitere mutmaßliche Schläger schnappen - einen Syrer (18) und zwei Libanesen (19, 21). Das Trio wurde zur Verhinderung weiterer Störungen für einige Stunden in Polizeigewahrsam genommen.