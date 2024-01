Heftiger Angriff in Halle: Mann (33) nach Stichen in Hals nicht vernehmungsfähig – Polizei rätselt

Halle (Saale) - Was ist hier nur passiert? Ein schwer verletzter Mann wurde am Freitagabend im Norden von Halle gefunden – die Polizei steht noch immer vor einem Rätsel.

Ein 33 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt in Halle gefunden. Was genau ihm passiert ist, muss nun die Polizei ermitteln. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Behörde am Samstagmorgen mitteilte, hatte ein Zeuge den 33-Jährigen gegen 20 Uhr am Eingang zum Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Reilstraße entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert.

Der Hallenser wies schwere Verletzungen am Hals auf, hieß es. Sofort wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er noch immer behandelt wird.

"Ein Rechtsmediziner hat die Verletzungen des Mannes begutachtet", so ein Polizeisprecher am Sonntag ergänzend.

Zwar stehe der abschließende Befund noch aus, aber: "Nach derzeitigem Stand ist es wahrscheinlich, dass es sich um eine Stichverletzung handelt."