Heftiger Crash auf Bundesstraße: Beste Freundin der Verunglückten sucht die Ersthelfer

Harztor - In Harztor im Landkreis Nordhausen hat es am Montagnachmittag zwischen einem Volkswagen und einem Kia gekracht. Eine emotionale Botschaft gibt es nun in den sozialen Medien.

Wegen des Unfalls war es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. © Silvio Dietzel

Auf der B4 im Ortsteil Niedersachswerfen war ein 26-jähriger Autofahrer gegen 15.40 Uhr aus bislang noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Fahrzeug einer 36-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Beide Personen wurden bei dem Crash leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kia und der VW mussten abgeschleppt werden. Wegen der Bergung der Fahrzeuge war es bis zum frühen Abend zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

In einem Beitrag in einer Gruppe auf Facebook meldete sich inzwischen die beste Freundin der am Unfall beteiligten 36-Jährigen mit einem Aufruf zu Wort. Im Namen ihrer Freundin bedankte sie sich bei den Menschen, die sofort angehalten und sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die 36-Jährige gekümmert haben.