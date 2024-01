Heftiger Crash zwischen Bus und Transporter: Ein Toter, zwei Schwerverletzte!

Möglingen - Ein tragischer Busunfall ereignete sich am späten Dienstagabend in Möglingen (Landkreis Ludwigsburg). Ein Mann kam ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte waren im Großaufgebot vor Ort. © Andreas Rometsch | KS-Images.de

Gegen 23.40 Uhr kollidierte der Linienbus mit einem Transporter auf der L1140. Zum Unfallzeitpunkt überquerte der von der Westrandstraße kommende Hyundai die Landstraße, um die Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Süd zu erreichen.

In der Folge verlor der Busfahrer die Kontrolle, fuhr über eine Mittelinsel und durchbrach die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. An der Böschung kam er schließlich zum Stehen.

Der Busfahrer (†66) erlitt schwerste Verletzungen. Er verstarb noch am Unfallort, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte. Sowohl der Transporter-Fahrer (24) als auch sein Beifahrer (25) wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.