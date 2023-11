"Hier liegen Tote": Großeinsatz in Bundesligastadion bereitet auf Horror-Szenario vor

Mainz - Es ist wohl eines der schlimmsten Szenarien, welches sich Einsatzkräfte vorstellen können: In einem prall gefüllten Bundesligastadion kommt es zu einem Angriff durch schwer bewaffnete Täter. Um einer derartigen Situation samt Massenpanik, Toten und Verletzten Herr zu werden, probte die Polizei am gestrigen Samstag in Mainz.