Hightech-Omi ermittelt: 73-Jährige findet Grabschmuck-Dieb dank GPS-Tracker

Alles in Kürze

Ordentlich aufs Kreuz gelegt hat eine 73-Jährige einen mutmaßlichen Grabschmuck-Dieb in Niederbayern. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine 73-jährige Frau hatte zuvor mehrfach Diebstähle auf einem Friedhof bemerkt – und sich eine List ausgedacht.



Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, wurde die Frau am Montag bei der Polizeiinspektion Passau vorstellig, nachdem erneut Blumenschmuck vom Grab eines Angehörigen am Friedhof Straßkirchen entwendet wurde.

"Zuletzt ereignete sich demnach ein Diebstahl einer Blumenschale im Wert von rund 50 Euro", teilten die Beamten mit.

"Um dem Täter auf die Spur zu kommen, verbaute die Anzeigenerstatterin einen GPS-Tracker in der Blumenschale, welcher nach dem letzten Diebstahl im Gemeindebereich Hutthurm anschlug."

Die Polizei nahm die Spur auf, beantragte einen Durchsuchungsbeschluss und wurde am Wohnsitz eines 46-jährigen Tatverdächtigen fündig. Die mutmaßliche Beute wurde sichergestellt und der gewieften Dame bereits zurückgegeben.