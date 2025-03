Hitlergruß, Pyrotechnik und Pfefferspray: So war die Frauentag-Demo in Stuttgart

Stuttgart - Im Zuge des Weltfrauentages am Samstag kam es zu einigen polizeilichen Einsätzen in Stuttgart .

Die Polizei war im Großeinsatz in der Innenstadt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

An der Demonstration am Schlossplatz und dem anschließenden Aufzug beteiligten sich mehrere Tausend Personen. Laut Polizei wurde in der Theodor-Heuss-Straße ein Nebeltopf und Pyrotechnik gezündet.

Im Verlauf des Einsatzes wurden mehrere Beamten angegriffen.

Zwei vermummte Passanten mit einer Deutschlandflagge wurden im Bereich der Lautenschlagerstraße festgestellt. Diese sollen mehrere Personen angegriffen und mit Pfefferspray besprüht haben.