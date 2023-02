Holztransporter ist krass überladen: Dreister Fahrer beleidigt Polizei

Schon auf den ersten Blick kam den Polizisten der mit Baumstämmen beladene Transporter verdächtig vor. © Polizei Rheinland-Pfalz

Der mit Fichtenstämmen völlig überladene Holztransporter war am gestrigen Montag auf der A60 bei Prüm in Rheinland-Pfalz unterwegs, wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte. Die Ladung war für ein Sägewerk in Belgien bestimmt.

Dabei geriet der auch aus Belgien stammende Lastwagen in eine Kontrolle des Polizeipräsidiums Trier. Die Beamten hatten speziell den gewerblichen Güterkraftverkehr auf der A60 im Visier.

Schon der erste Eindruck des mit zahlreichen Baumstämmen beladenen Transporters ließ die Polizeibeamten "nichts Gutes erahnen", wie ein Sprecher es formulierte. Die anschließende Kontrolle mihilfe einer polizeieigenen Radlastwaage bestätigte den Verdacht nur zu deutlich.

"Der Holztransport brachte satte 54,5 Tonnen auf die Waage", berichtete der Polizeisprecher weiter. Zulässig wäre aber nun ein Gesamtgewicht von maximal 40 Tonnen gewesen - der Lkw hatte also fast 15 Tonnen Holz zu viel geladen!