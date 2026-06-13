Horror-Crash im Ilm-Kreis: Auto brennt, Frau stirbt, sechs Menschen verletzt

Stadtilm - Ein schwerer Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagvormittag im Ilm-Kreis zugetragen. Außerdem wurden mehrere Menschen verletzt.

Eines der beiden Fahrzeuge hatte nach dem Unfall angefangen zu brennen. © NEWS5 / Steffen Ittig

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Ford-Fahrer auf der Bundesstraße 90 im Bereich der Anschlussstelle zur A71 bei Traßdorf wenden.

Hierbei sei es zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Auto gekommen. Das Fahrzeug habe nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen können und sei mit großer Wucht in die Fahrerseite des Fords gekracht. Das Auto, welches mit dem Ford kollidiert war, fing daraufhin Feuer.

Bei dem folgenschweren Crash kam eine Frau ums Leben. Sie erlag den Angaben nach noch an der Unglücksstelle ihren Verletzungen. Sechs weitere Personen, darunter ein vierjähriges Kind, wurden schwer verletzt bzw. leicht verletzt. Eine Person soll lebensgefährlich verwundet sein, heißt es. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Ilmenau, Arnstadt, Erfurt und Jena gebracht.

Neben 45 Einsatzkräften der Feuerwehr waren sieben Krankenwagen, ein Notarzt sowie zwei Rettungshubschrauber vor Ort.