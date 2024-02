28.02.2024 11:58 2.464 Horror-Vorstellung wird wahr: 18-Tonnen-Betonklotz knallt auf A3!

Ein riesiger Betonklotz knallt vor einem auf die Fahrbahn: So sieht wohl die Horrorvorstellung vieler Autofahrer aus, und so geschehen am Mittwoch auf der A3.

Von Maximilian Hölzel

Wiesbaden - Ein riesiger Betonklotz knallt vor einem auf die Fahrbahn: So sieht wohl die Horrorvorstellung vieler Autofahrer aus, und so geschehen am Mittwochmorgen auf der A3. Am Mittwochmorgen knallte ein 18 Tonnen schwerer Betonklotz auf die A3 bei Wiesbaden. © Mike Seeboth Laut einem Polizeisprecher hat ein Schwertransporter das 18 Tonnen schwere Betonteil auf der A3 bei Wiesbaden schlichtweg verloren.

Demnach sei das vier mal fünf Meter große Fertigteil einer Zisterne wahrscheinlich nicht ausreichend gesichert worden. Bei einer Bremsung des Lastwagens zwischen Wallau und Wiesbaden-Breckenheim dann der Schockmoment. Der massive Betonklotz rutschte aus der Sicherung und fiel auf die Fahrbahn der A3. Polizeimeldungen Diebstahl, Fahrerflucht und kein Führerschein: Ford-Fahrer kassiert halbes Dutzend Anzeigen Wie durch ein Wunder wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Dem ein oder anderen Autofahrer, der die Situation beobachtet hat, wird aber sicher der Schreck durch Mark und Bein geschossen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge rutschte das massive Bauteil bei einer Bremsung aus der Sicherung und fiel auf die Fahrbahn. © Mike Seeboth Infolge des Unfalls blockierte das 18-Tonnen-Bauteil den Standstreifen sowie Teile der rechten Fahrspur, weshalb sich ein Stau in Richtung Frankfurt über zehn Kilometern entwickelte. Der Betonklotz soll im Laufe des Tages durch einen Kran geborgen werden.

