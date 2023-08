08.08.2023 16:53 1.706 Mann (41) greift 36-Jährigen mit Machete an: Polizei reagiert schnell

Nach einer Fahndung der Polizei wurde am Montag ein 41-Jähriger in Hoyerswerda festgenommen, der am Samstag einen Mann mit einer Machete angegriffen haben soll.

Von Malte Kurtz

Hoyerswerda - Am Montag wurde ein 41-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen, der am Samstag in Hoyerswerda einen 36-Jährigen mit einer Machete schwer verletzt haben soll. Die Polizei leitete nach der Machete-Attacke am Samstag eine Fahndung ein. (Symbolbild) © Norbert Neumann Die Attacke ereignete sich infolge eines Wortgefechts gegen 17.40 Uhr auf dem Lausitzer Platz, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. Der 36-Jährige war demnach mit Freunden unterwegs, als der 41-Jährige auf ihn zuging und seine Waffe, die er im Rucksack bei sich trug, erhob. Mit seinem Arm konnte das Opfer den Schlag zwar abwehren, doch nicht ohne schwere Verletzungen davonzutragen. Polizeimeldungen 22 Menschen in Transporter gepfercht: Polizei nimmt Schleuser hoch Im Anschluss an die Macheten-Attacke ergriff der 41-Jährige zunächst die Flucht, doch den Ermittlern gelang es mithilfe von Zeugenaussagen und Überwachungsaufnahmen ein Bild des Täters zu erhalten. Am Montagnachmittag erkannte ein Beamter den 41-Jährigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in der Stadt und verständigte seine Kollegen, die den Beschuldigten festnahmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Ermittlungsrichter im Laufe des heutigen Dienstags entscheiden, ob der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Titelfoto: Norbert Neumann