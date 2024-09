Nach Vermisstensuche mit Hubschrauber: Polizei findet weibliche Leiche

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage informierte, habe man am Donnerstagmittag in der Siemensstraße eine weibliche Leiche aufgefunden.

Markranstädt - Am Dienstagmorgen kreiste ein Hubschrauber über dem Kulkwitzer See in Leipzig . Dabei handelte es sich um Maßnahmen auf der Suche nach einer vermissten Frau aus Markranstädt.

Am Kulkwitzer See wurde am Dienstagmorgen mit einem Hubschrauber nach einer Vermissten gesucht. © Bildmontage: privat

Die 46-Jährige war den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach zuletzt am Montagabend um 18 Uhr in der Eisenbahnstraße in Markranstädt gesichtet worden.

Seitdem gilt sie als vermisst.

"Die Vermisste hält sich oft am Kulkwitzer See auf. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wenden wir uns an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten", so Polizeisprecherin Berit Wünscher.

Bisherige Suchmaßnahmen wie der Einsatz des Hubschraubers und von Fährtenspürhunden am Dienstagmorgen hatten nicht zum Erfolg geführt.