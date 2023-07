Hühner geschlagen und gerupft: Vier Kinder quälen Tier bis zum Tod!

Vier Kinder quälten Hühner in Gerstetten. (Symbolbild) © 123rf/andov

Die Kinder zwischen fünf und elf Jahren sollen am späten Abend in ein Hühnergehege in Gerstetten eingedrungen sein, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte.

Im Anschluss sollen sie auf die Hühner eingeschlagen sowie ihre Federn gerupft haben. Ein Tier verstarb infolge seiner schweren Verletzungen.

Mit den Eltern der Kinder sollen nun weitere Gespräche geführt werden, wie die Polizei mitteilte.